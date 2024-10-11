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В Ростове отопительный сезон начнется 15 октября

Ростовская область, 11 октября 2024. DON24.RU. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что отопительный сезон начнется 15 октября.

По итогам голосования, за то, чтобы включить отопление в многоквартирных домах при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов, проголосовало 55%, за запуск тепла с 15 октября — 32%.

«С учетом этого техническую возможность подачи тепла мы обеспечим с 15 октября. После чего управляющие компании, ТСЖ и ЖСК совместно с жителями могут принять решение о дате включения отопления в своих домах», — прокомментировал глава администрации.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидаются понижение температуры и дожди.

«Также нужно понимать, что тепло во все дома ростовчан одномоментно поступить не сможет, так как система наполняется постепенно и показатели теплоносителя выходят на нормативный уровень около двух недель после подключения большинства абонентов», — добавил Алексей Логвиненко.

ЖКХ