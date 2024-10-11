В Ростове отопительный сезон начнется 15 октября

По итогам голосования, за то, чтобы включить отопление в многоквартирных домах при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов, проголосовало 55%, за запуск тепла с 15 октября — 32%.
«С учетом этого техническую возможность подачи тепла мы обеспечим с 15 октября. После чего управляющие компании, ТСЖ и ЖСК совместно с жителями могут принять решение о дате включения отопления в своих домах», — прокомментировал глава администрации.
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидаются понижение температуры и дожди.
«Также нужно понимать, что тепло во все дома ростовчан одномоментно поступить не сможет, так как система наполняется постепенно и показатели теплоносителя выходят на нормативный уровень около двух недель после подключения большинства абонентов», — добавил Алексей Логвиненко.