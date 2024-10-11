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Светлана Камбулова пригласила жителей Таганрога на финальный осенний субботник

Жителей Таганрога приглашают поучаствовать в осеннем субботнике
Источник: Комсомольская правда

12 октября в Таганроге состоится областной субботник. Поучаствовать в нем участие могут все желающие, напомнила глава города Светлана Камбулова.

— Можно по-разному относиться к таким инициативам. Однако, уверена, что они несут большую пользу для города. Приглашаю всех присоединиться к субботнику, чтобы вместе сделать наш город чище, — написала в Telegram Светлана Камбулова.

Уборку проведут в разных районах Таганрога. Главной площадкой акции станет прибрежный участок на улице Адмирала Крюйса, 6−3. Начало сбора в 9 часов.

Напомним, областным субботником в регионе завершат осенний «Месячник чистоты». Ожидается, что к масштабной уборке присоединятся примерно 26 тысяч жителей Дона. Задействуют примерно тысячу единиц коммунальной техники. Очистить от мусора собираются более 10 тысяч кв. метров земель.