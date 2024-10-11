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В Екатеринбурге отменили супердискотеку девяностых

Супердискотека девяностых, которая должна была пройти в «МТС Live Холл», отменена.

Источник: Комсомольская правда

«Супердискотека девяностых Радио Рекорд» в Екатеринбурге отменена. Мероприятие с участием звезд эпохи последнего десятилетия ХХ века должно было состояться 3 ноября в «МТС Live Холл».

— Друзья! Вынуждены сообщить, что по техническим причинам «Супердискотека 90-х Радио Рекорд», запланированная на 3 ноября, отменена, — сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о том, что дискотека не состоится, «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы мероприятия. На мероприятии должны были выступить группы «Кар-Мэн», «Мальчишник», «Стрелки», «Вирус», а также МС Жан и Игорек.

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