В Екатеринбурге отменили супердискотеку девяностых

«Супердискотека девяностых Радио Рекорд» в Екатеринбурге отменена. Мероприятие с участием звезд эпохи последнего десятилетия ХХ века должно было состояться 3 ноября в «МТС Live Холл».
— Друзья! Вынуждены сообщить, что по техническим причинам «Супердискотека 90-х Радио Рекорд», запланированная на 3 ноября, отменена, — сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Информацию о том, что дискотека не состоится, «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы мероприятия. На мероприятии должны были выступить группы «Кар-Мэн», «Мальчишник», «Стрелки», «Вирус», а также МС Жан и Игорек.