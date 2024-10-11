В Екатеринбурге отменили супердискотеку девяностых

Информацию о том, что дискотека не состоится, «КП-Екатеринбург» подтвердили организаторы мероприятия. На мероприятии должны были выступить группы «Кар-Мэн», «Мальчишник», «Стрелки», «Вирус», а также МС Жан и Игорек.