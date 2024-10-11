В Татарстане планируют возродить древний город

В Татарстане планируют создать тематический парк «Древний город Ошель», который будет расположен в Камско-Устьинском районе.
Это место станет не только местом для отдыха и развлечений, но и возможностью заняться спортом.
Ошель — это город, который когда-то находился на территории Волжской Булгарии и располагался ниже устья Камы. В 1220 году он был разрушен и больше не появлялся на картах. Однако теперь у него есть шанс на возрождение — хотя бы в виде тематического парка.
Напомним, казанцы смогут улететь на Гоа этой зимой.