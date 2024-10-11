Из графена сделали квантовый аналог термопары

Этот эффект, как показали последующие опыты с гетероструктурами, возникал в результате того, что многослойная конструкция из графена и нитрида бора является квантовым аналогом термопары — структуры из двух разнородных проводников, в которой возникает электрический ток при наличии существенной разницы в температуре контактов. В этом случае подобная разница в температуре возникает в результате того, что ИК-излучение значительно сильнее «прогревает» электроны в верхнем слое гетероструктуры, чем в ее нижних прослойках.