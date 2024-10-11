В Перми пройдет благотворительный концерт «трамвайник»

20 октября в краевой столице пройдет благотворительный концерт «трамвайник». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Деньги, вырученные с мероприятия пойдут в помощь детям, у которых диагностирована опухоль головного мозга.
«Планируется два специальных рейса: первый стартует в 15:00, второй — в 16:00. Оба пройдут по маршруту “Пермь II — Разгуляй — Пермь II”. Пассажиров “трамвайника” ждут горячие напитки и живая музыка — выступление пермской группы ValieDollz», — рассказали в мэрии Перми.
Напомним, это второй по счету благотворительный «трамвайник», который проходит в Перми.