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В Перми пройдет благотворительный концерт «трамвайник»

Деньги, вырученные с мероприятия пойдут в помощь детям с опухолью мозга.

Источник: Комсомольская правда

20 октября в краевой столице пройдет благотворительный концерт «трамвайник». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Деньги, вырученные с мероприятия пойдут в помощь детям, у которых диагностирована опухоль головного мозга.

«Планируется два специальных рейса: первый стартует в 15:00, второй — в 16:00. Оба пройдут по маршруту “Пермь II — Разгуляй — Пермь II”. Пассажиров “трамвайника” ждут горячие напитки и живая музыка — выступление пермской группы ValieDollz», — рассказали в мэрии Перми.

Напомним, это второй по счету благотворительный «трамвайник», который проходит в Перми.

благотворительность