В выходные в Татарстане похолодает до −10 градусов

В Татарстан пришел северный антициклон, и в районы республики стал опускаться холодный арктический воздух, который сопровождается порывистым ветром. По предварительному прогнозу, такая ситуация будет продолжаться до середины следующей недели. Осадки в этот период не ожидаются.
В предстоящие сутки в Казани будут переменная облачность и ветер восточный 6−11 м/с, местами порывами до 13 м/с. Минимальная температура воздуха в ночное время составит от −2 до −4 градусов, днем потеплеет до +4..+6 градусов.
В выходные в Татарстане столбики термометров покажут ночью от −3 до −8 градусов, а 13 октября на юге и востоке республики в низких местах — до −10 градусов. В субботу днем воздух прогреется до +2..+7 градусов, в воскресенье температурный фон составит от +4 до +9 градусов.
До конца недели среднесуточные температуры будут ниже нормы на 4−6 градусов.