В выходные в Татарстане похолодает до −10 градусов

В выходные в Татарстане столбики термометров покажут ночью от −3 до −8 градусов, а 13 октября на юге и востоке республики в низких местах — до −10 градусов. В субботу днем воздух прогреется до +2..+7 градусов, в воскресенье температурный фон составит от +4 до +9 градусов.