Гид по схемам движения автомобилей в дни саммита БРИКС: где закроют дороги и парковки

Большая часть улиц расположена в центре и на проспекте Победы.
По данным пресс-службы мэрии Казани, большой участок дорожной сети Казани в дни саммита БРИКС будет недоступен в центре города, а именно в окрестностях театра оперы и балета, Ратуши и Дома Правительства РТ.
Дороги в центре перекроют с 0:00 22 октября до 23:59 24 октября на следующих участках:
- от улицы Жуковского до улицы Япеева по улицам Большая Красная и Карла Маркса;
- от улицы Дзержинского до улицы Касаткина по улице Театральной;
- от улицы Дзержинского до улицы Бассейной по улице Пушкина;
- от улицы Бехтерева до улциы Дзержинского по улице Карла Фукса;
- от улицы Большая Красная до улицы Дзержинского по улице Лобачевского;
- от площади Первого Мая до улицы Нужина по улице Кремлевской.
Кроме того, с 0:00 18 октября до 23:59 24 октября дороги перекроют:
- от проспекта Победы до улицы Парина по местному проезду Оренбургского тракта около Деревни Универсиады;
- у въезда на парковку возле дома № 95 по Оренбургскому тракту;
- по местному проезду вдоль улицы Петербургской.
При необходимости количество перекрытых улиц увеличится
На сайте мэрии Казани также разместили список улиц, которые будут перекрыты в городе только в случае необходимости.
С 0:00 18 октября до 23:59 24 октября движение может быть ограничено:
- на местном проезде около дома № 117 по улице Гареева;
- на проезде вдоль дома № 34 по проспекту Победы при въезде на парковку и на участке от улицы Мавлютова до Оренбургского тракта;
- на местном проезде вдоль проспекта Победы.
С 0:00 22 октября до 23:59 24 октября ограничения движения могут вводить на участках:
- от улицы Салимжанова до улицы Дзержинского по улице Пушкина;
- от улицы Габдуллы Тукая до улицы Салимжанова по улице Татарстан;
- от улицы Подлужной до улицы Тихомирнова по улице Вишневского;
- от улицы Тихомирнова до улицы Хади Такташа по улице Н. Назарбаева;
- от улицы Чехова до улицы Жуковского по улице Карла Маркса;
- от улицы Толстого до улицы Жуковского по улице Большой Красной;
- от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной по улице Толстого;
- от улицы Дзержинского до улицы Кремлевской по улице Лобачевского;
- от улицы Толстого до улицы Жуковского по улице Подлужной;
- от улицы Подлужной до улицы Адамюка по улице Жуковского;
- от улицы Жуковского до улицы Малой Красной по улице Адамюка;
- от улицы Адамюка до улицы Большой Красной по улице Малой Красной;
- от улицы Малой Красной до улицы Пушкина по улице Бассейной;
- от улицы Театральной до улицы Федосеевской по улице Касаткина;
- от улицы Бассейной до дома № 78 по улице Пушкина;
- от улицы Пушкина до улицы Касаткина вдоль дома № 1 на площади Свободы;
- от улицы Мазита Гафури до улицы Ирек по улице Кызыл Татарстан;
- от улицы Ирек до улицы Кызыл Татарстан по автомобильной дороге вдоль железнодорожной станции «Вахитово».
Мэрия города также подчеркивает, что это не конечный вариант списка улиц и возможно внесение изменений.
Движение прямо на Вишневского и левые повороты на улице Татарстан
Помимо этого, установят знаки «Движение прямо» на улице Вишневского на пересечениях с улицами Подлужной, Николая Ершова, Чехова, Лесгафта, Калинина, Тихомирнова, Петербургской. А также на улице Назарбаева на пересечениях с улицами Островского, Спартаковской, Марселя Салимжанова, Хади Такташа при движении от моста «Миллениум» в направлении улицы Габдуллы Тукая.
А на улице Кызыл Татарстан при движении по улице Меховщиков и на улице Татарстан при движении по улице Габдуллы Тукая временно разрешат левые повороты.
Еще одним изменением станет запрет на движение транспортных средств массой выше 5 тонн по улицам Меховщиков, Девятаева, Мазита Гафури, Ирек, Кызыл Татарстан и Татарстан. Однако это ограничение будет действовать только с 6:00 до 21:00 с 19 по 24 октября.
Запрет парковки на нескольких участках
Запреты коснутся не только движения транспорта, но и парковки автомобилей. Так, с 22 по 24 октября парковка будет ограничена на площадках под транспортными сооружениями:
- на проспекте Универсиады — улице Вишневского;
- под мостом «Миллениум» в районе экстрим-парка «УРАМ»;
- на проспекте Амирхана — улице Чистопольская; проспектах Амирхана — Ямашева.
Кроме того, с 0:00 18 октября до 23:59 24 октября оставить машину нельзя будет на следующих участках (за исключением автобусов):
- по улице Сыртлановой от улицы Гарифьянова до улицы Мавлютова;
- по местному проезду по проспекту Победы от улицы Фучика до дома № 50 по проспекту Победы;
- по улице Жиганова от проспекта Камалеева до улицы Ахтямова;
- по улице Петербургская от улицы Суконной до улицы Назарбаева;
- по местному проезду вдоль улицы Петербургской от улицы Суконной до улицы Назарбаева;
- по улице Казембека на участке от улицы Братьев Батталовых до дома № 3 по улице Казембека;
- по автомобильной дороге от улицы Братьев Батталовых до улицы Белые Росы;
- около домов № 117 и 117а по улице Гареева.