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На ночной дороге в Уфе в аварии пострадал 16-летний подросток

Юноша оказался на больничной койке
Источник: Комсомольская правда

В Уфе 16-летний подросток попал в больницу. Юноша пострадал в жестком ДТП минувшей ночью.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 31-летний водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречку и около дома № 130 на проспекте Октября врезался в «Омоду». В результате, пострадал 16-летний подросток, находившийся в китайском авто.

Известно, что виновник аварии отказался от медосвидетельствования. По факту произошедшего начато разбирательство.

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