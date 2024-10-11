На ночной дороге в Уфе в аварии пострадал 16-летний подросток

В Уфе 16-летний подросток попал в больницу. Юноша пострадал в жестком ДТП минувшей ночью.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 31-летний водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречку и около дома № 130 на проспекте Октября врезался в «Омоду». В результате, пострадал 16-летний подросток, находившийся в китайском авто.
Известно, что виновник аварии отказался от медосвидетельствования. По факту произошедшего начато разбирательство.
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