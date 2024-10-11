Пять гаражей за сутки сгорели в Омской области из-за неосторожного обращения с огнем

Только за сутки в Омской области сгорели пять гаражей. По словам сотрудников МЧС все случаи связаны с неосторожным обращением с огнем. «Пожары в гаражах представляют серьезную опасность, так как часто гаражи расположены рядом с жилыми домами, а в них нередко хранятся горючие вещества и газовые баллоны», — отметили сотрудники МЧС.
10 октября на улице Тюленина горели сразу четыре гаража. Огонь от горящего мусора перекинулся на металлические строения. Пожарные потушили огонь на площади 54 квадратных метра.
В микрорайоне Береговой загорелся гараж на площади 20 квадратных метров.
К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Юлия Дойникова напомнила о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:
Содержите гараж в чистоте и не загромождайте его. Сразу убирайте пролитые легковоспламеняющиеся жидкости. Заправляйте автомобиль топливом только на автозаправочных станциях. Оборудуйте гараж огнетушителем. Обеспечьте свободный проход вокруг автомобиля. Никогда не используйте открытый огонь в гараже. Очистите территорию вокруг гаража от сухой травы и мусора.
Соблюдение этих простых правил поможет избежать пожаров и сохранить имущество.