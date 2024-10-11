Пять гаражей за сутки сгорели в Омской области из-за неосторожного обращения с огнем

Только за сутки в Омской области сгорели пять гаражей. По словам сотрудников МЧС все случаи связаны с неосторожным обращением с огнем. «Пожары в гаражах представляют серьезную опасность, так как часто гаражи расположены рядом с жилыми домами, а в них нередко хранятся горючие вещества и газовые баллоны», — отметили сотрудники МЧС.