Подборка лучших фильмов о космосе с высоким рейтингом и зрелищными спецэффектами

* Фильм Стэнли Кубрика имеет многослойный философский подтекст. Человечество движется к космической эре. Но великая созидательная сила земной цивилизации сочетается с кризисом развития, при котором угроза исходит от созданных человеком машин. Также в одном из интервью режиссер заявил, что «сердцем картины» является «понятие Бога». Высшее он представил в виде совершенной геометрической фигуры. «Следует оставлять пищу для воображения зрителя», — отметил режиссер.

* Основой будущей картины стал рассказ Артура Кларка «Часовой». В течение двух лет Кларк и Кубрик трансформировали рассказ в роман, а затем в сценарий фильма.

* Главный компьютер HAL 9000 Стэнли Кубрик наделил человеческим интеллектом и способностью различать эмоции. Как и компьютерные специалисты, он был убежден в том, что сложные самообучающиеся системы рано или поздно разовьют весь спектр человеческих эмоций — от ненависти и зависти до принятия и любви, а значит будут подвержены психическим расстройствам, что и произошло в фильме с HAL.