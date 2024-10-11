В Перми скончался врач скорой помощи с 40-летним стажем Герман Малых

О гибели медицинского работника станция сообщила утром 11 октября. Как рассказывает учреждение, мужчина работал на Мотовилихинской подстанции. Свою карьеру в медицине Герман Малых начал в 1981 году, когда устроился медбратом. Спустя 13 лет он стал врачом скорой помощи и до конца своих дней трудился в этой должности. Общий стаж его работы в медицине составляет более 40 лет.