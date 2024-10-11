В Севастополе запустили движение по обновленной развязке

В Севастополе запустили движение транспорта по развязке на пересечении улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе. Об этом сообщили в правительстве города-героя.
«Подрядчик уже выполнил озеленение прилегающей территории, установил фонарные столбы, уложил тротуары, сейчас выполняет монтаж барьерных ограждений и перил», — сообщили в правительстве Севастополя.
Дальше дорожники должны нанести разметку, установить знаки и светофоры. Без светофоров поворот налево с улицы Вакуленчука временно закрыли.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что в городе-герое ремонтируют дома в центре. Также в Севастополе строят современный медицинский кластер с БСМП и онкодиспансером.