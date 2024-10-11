Разработанный в Севастополе софт может стать общероссийской платформой для приборостроения

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета планируют доработать недавно выпущенную на рынок систему автоматизированного проектирования (САПР) таким образом, чтобы она объединила импортозамещающий отечественный софт для разработки приборов и позволила отрасли не зависеть от иностранного программного обеспечения, сообщили ТАСС в вузе.
«В прошлом году мы вывели на рынок продукт под названием “Гамма”, который является аналогом одного из важнейших для микроэлектроники импортного тяжелого САПРа, а сейчас нашли инвестора, который выкупил права на систему. Софт уже показал эффективность расчетов на предприятиях не ниже импортного аналога», — рассказал ректор вуза Владимир Нечаев.
Ранее он сообщал, что «Гамма» разрабатывалась как учебная программа для студентов, так как Севастополь находится под санкциями Запада, и профильный зарубежный софт был недоступен. А когда под санкциями оказалась вся страна, САПР стала востребована на рынке. Коммерциализация «Гаммы» стала рекордной для вуза — права на изобретение проданы инвестору за 45 млн рублей, до этого на сумму свыше 10 млн рублей реализованы пользовательские лицензии.
По данным вуза, создано предприятие «Гамма тех», через которое технология будет дальше развиваться и выходить на рынок. Предполагается, что в дальнейшей модернизации системы будут участвовать специалисты СевГУ, разработавшие САПР.
Директор Центра трансфера технологий СевГУ Иван Боенко рассказал ТАСС, что «Гамма» позволяет производить электромагнитное моделирование интегральных схем, антенных устройств и печатных плат, что ускоряет и упрощает процесс разработки, существенно снижает затраты и время на тестирование. При этом, в отличие от западных аналогов, программа не предполагает передачи данных о выпускаемой продукции за рубеж.
Генеральный директор «Гамма тех» Роман Тихонов сообщил, что в связи с этим уже в 2025 году планируется запустить проект по интеграции «Гаммы» с другими отечественными системами проектирования.
«Благодаря особенностям, изначально заложенным в систему [»Гамма«], которая создавалась, напомню, как учебная, мы имеем универсальный пользовательский интерфейс, к которому можно подключить программные решения для проектирования и тестирования не только радиоэлектроники, но также оптических устройств, акустических или вовсе мультифизических. Наша САПР имеет все шансы стать национальной системой для разработки и проектирования в области приборостроения», — добавил Тихонов.
В пресс-службе вуза ТАСС сообщили, что в ходе IT-фестиваля ITPARK FEST 2024.RUS в Севастополе «Гамма тех» и СевГУ подписали соглашение о сотрудничестве. В нем оговаривается процесс развития и внедрения САПР «Гамма». Также стороны будут проводить научные конференции, круглые столы, семинары, развивать научно-исследовательские проекты и программы, обмениваться научными материалами.