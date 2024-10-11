Разработанный в Севастополе софт может стать общероссийской платформой для приборостроения

Ранее он сообщал, что «Гамма» разрабатывалась как учебная программа для студентов, так как Севастополь находится под санкциями Запада, и профильный зарубежный софт был недоступен. А когда под санкциями оказалась вся страна, САПР стала востребована на рынке. Коммерциализация «Гаммы» стала рекордной для вуза — права на изобретение проданы инвестору за 45 млн рублей, до этого на сумму свыше 10 млн рублей реализованы пользовательские лицензии.