В Подмосковье неизвестный совершил покушение на помощника депутата Госдумы

С места главы Шалинского района Алихаджиев ушел в 2004 году. Тогда в прессе писали, что он претендует на место главы Чечни. По другой информации, Алихаджиев уехал из Чечни сразу после гибели Кадырова-старшего. Перебрался в Ингушетию, где в 2006 году стал зампредом правительства, потом переехал в Москву. В 2020 году пытался избраться в депутаты Госдумы. По информации журналистов, последнее время является помощником своего старого друга, депутата Думы Владимира Шаманова от «Единой России». Однако в окружении Шаманова это опровергли.