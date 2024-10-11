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Татарстанцам рассказали, вернется ли в республику бабье лето

Это возможно, если будет период относительно теплой и солнечной погоды без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 81% 763 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Татарстанцам рассказали, вернется ли в республику бабье лето. Информацией об этом поделился начальник Гидрометцентра региона Феликс Гоголь.

По словам Гоголя, если будет период относительно теплой и солнечной погоды без осадков, его можно будет назвать поздним бабьим летом. Он добавил, что этот период может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

Согласно прогнозу погоды, возвращение тепла в Татарстан не ожидается. В ближайшие дни похолодает до −10 градусов. Однако сентябрь в этом году оказался одним из самых теплых в истории наблюдения.

Ранее мы сообщали, какая погода ожидает Татарстан в эти выходные.