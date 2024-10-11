Татарстанцам рассказали, вернется ли в республику бабье лето. Информацией об этом поделился начальник Гидрометцентра региона Феликс Гоголь.
По словам Гоголя, если будет период относительно теплой и солнечной погоды без осадков, его можно будет назвать поздним бабьим летом. Он добавил, что этот период может длиться от нескольких дней до нескольких недель.
Согласно прогнозу погоды, возвращение тепла в Татарстан не ожидается. В ближайшие дни похолодает до −10 градусов. Однако сентябрь в этом году оказался одним из самых теплых в истории наблюдения.
Ранее мы сообщали, какая погода ожидает Татарстан в эти выходные.