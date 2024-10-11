Начало отопительного сезона выбрали горожане: В администрации Ростова рассказали, когда в дома дадут тепло

Отопительный сезон 2024/2025 начнется в Ростове-на-Дону, когда на улице установится среднесуточная температура ниже +8 градусов. Это выбор горожан, которые проголосовали за такой вариант в опросе, опубликованном в телеграм-канале главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко.
РЕШИЛИ ВМЕСТЕ С РОСТОВЧАНАМИ.
— Вариант включить отопление в многоквартирных домах при установлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов набрал 55 процентов голосов, а за запуск тепла с 15 октября проголосовало 32 процента респондентов, — подвел итоги голосования Алексей Валентинович.
Какой бы ни была температура, город будет готов подавать тепло в дома уже с середины месяца.
— С учетом результатов голосования техническую возможность подачи тепла мы обеспечим с 15 октября. После чего Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК совместно с жителями могут принять решение о дате включения отопления в своих домах.
Напомним, что, по прогнозам синоптиков, уже с воскресенья в город придет резкое похолодание, а на следующей неделе ожидается понижение температуры и дожди.
— Также нужно понимать, что тепло во все дома ростовчан одномоментно поступить не сможет, так как система наполняется постепенно, и показатели теплоносителя выходят на нормативный уровень около двух недель после подключения большинства абонентов, — объяснил глава администрации.
РАБОТАЛИ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ.
Добавим, что для обеспечения комфортных и безопасных условий жизни горожан администрация Ростова проводит ежегодную подготовку городского хозяйства к отопительному периоду. Работа прошла традиционно по двум основным направлениям — подготовке объектов жилищного фонда и социальной сферы, а также инженерной инфраструктуры.
Причем готовиться к зиме коммунальщики начали практически сразу после окончания прошлого отопительного сезона по утвержденному администрацией плану. Ход выполнения работ контролировали на еженедельных заседаниях городского штаба и в ходе комиссионных выездов.
— Всего на территории города в подготовке к отопительному периоду задействовали 19 ресурсоснабжающих организаций, на обслуживании которых находятся 246 котельных и 1 200 километров теплосетей. К участию в подготовке были привлечены 1 650 жилищных организаций, а также все 561 объект социальной инфраструктуры.
Стоит заметить, что в этом году к зиме город подготовился ударными темпами. Так, объекты социальной сферы, подведомственные Управлению образования Ростова-на-Дону были готовы еще летом. Уже 15 августа учреждение отчиталось о завершении работ с опережением установленных сроков. Это 319 объектов: 139 школ и 180 детских садов. Кроме того, во всех учреждениях ответственные лица и персонал прошли проверку знаний в Ростехнадзоре.
Также регламентные работы выполнены в полном объеме на 242 объектах соцфсеры областного подчинения: сюда относятся 185 учреждений здравоохранения и 57 из сферы образования.
ГОТОВНОСТЬ 100%
Что касается жилищного фонда, а в Ростове 4807 многоквартирных дома с центральным отоплением, то они, по информации городских властей, также готовы.
Коммунальщики отчитались о завершении работ на объектах инженерной инфраструктуры: у «Теплокоммунэнерго» на низком старте все 166 котельных, проведены гидравлические испытания на всех 327 километрах теплосетей. «Ростовские тепловые сети» успешно провели все пять этапов гидравлических испытаний тепломагистралей на 217,5 км.
Надо сказать, что в рамках инвестиционной программы модернизации тепловых сетей, с участием средств Фонда национального благосостояния в текущем году в Ростове ведется замена 11 участков общей протяженностью 3,5 км. Крупнейшими объектами программы являются: реконструкция тепломагистралей диаметром от 100 мм до 1 000 мм по улицам 2-я Краснодарская, Зорге, 339 Стрелковой Дивизии,
Малюгиной, в переулке Ашхабадском, на проспекте Королева и на других улицах.
— На всех объектах работы, влияющих на теплоснабжение потребителей, уже полностью завершены, также выполнен второй, заключительный, этап реконструкции перекачивающей насосной станции «Темерник», — уточнил глава.
Также для того, чтобы снизить аварийность и повысить надежность сетей, по программе капремонта «Ростовские тепловые сети» переложили теплотрассы по улицам Тургеневской, Красноармейской и Пушкинской. А благоустройство территорий по всем объектам планируется завершить на днях — до 15 октября.
Полностью готовы три котельные и 30 км теплосетей от «Краснодартеплосеть», которые снабжают теплом более 100 многоквартирных домов в Суворовском и Платовском микрорайонах,
А «Ростовводоканал» также продолжает работать над повышением качества водоснабжения и водоотведения. В рамках инвест- и производственных программ ведется капремонт и реконструкция на 30 км сетей общей стоимостью свыше 600 млн рублей.
— Реализация инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций является маркером планомерного развития коммунальной инфраструктуры города, — заметил Алексей Логвиненко. — С целью безаварийного прохождения отопительного сезона предприятиями ЖКХ были увеличены объемы работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем жизнеобеспечения. А общий объем инвестиций на 2024 год составил 4,8 млрд рублей, что на 3% больше, чем годом ранее.
Как объяснил глава, дополнительное финансирование на обновление инфраструктуры стало возможным благодаря участию ресурсоснабжающих организаций Ростова в программах с участием средств Фонда национального благосостояния.