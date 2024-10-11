Начало отопительного сезона выбрали горожане: В администрации Ростова рассказали, когда в дома дадут тепло

Стоит заметить, что в этом году к зиме город подготовился ударными темпами. Так, объекты социальной сферы, подведомственные Управлению образования Ростова-на-Дону были готовы еще летом. Уже 15 августа учреждение отчиталось о завершении работ с опережением установленных сроков. Это 319 объектов: 139 школ и 180 детских садов. Кроме того, во всех учреждениях ответственные лица и персонал прошли проверку знаний в Ростехнадзоре.