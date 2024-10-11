Продажу алкоголя хотят ограничить по времени в «наливайках» Иркутской области

В Иркутской области предложили ограничить по времени продажу алкоголя в точках общепита, которые располагаются в жилых домах. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, запрет планируют ввести с 22:00 до 9:00 утра.
— Во время разработки проекта закона мы учли интересы предпринимателей. Решено, что ограничения не коснутся кафе и ресторанов, которые работают на основании лицензии, — рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.
Цель ограничения — обеспечить тишину и спокойствие в многоквартирных домах. В Законодательном Собрании поддержали законопроект, возможно, его примут уже на октябрьской сессии областного парламента.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мемориал памяти ветеранов разбился в Тайшетском районе. Правоохранители пытаются выяснить, чьх рук это дело. Возможно, конструкцию снесло сильным ветром.