«Я не плакала, но у меня были слезы на глазах». Что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над полькой Фрех в Ухане

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко 11 октября вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Ухане, легко победив в четвертьфинале 27-ю ракетку из Польши Магдалену Фрех со счетом 6:2, 6:2. 12 октября в полуфинале Соболенко ждет Коко Гауфф.
По сравнению с трудным началом турнира, четвертьфинальная игра не вызвала у Арины Соболенко никаких особых эмоций. Она закончила поединок против Магдалены Фрех с таким спокойным выражением лица, будто закончила рядовую тренировку.
Небольшую слабину Арина дала только в начале второго сета, когда при счете 3:0 позволила Магдалене сделать брейк и сократить отставание до минимума. Но это был первый и последний ее подарок в матче.
Соболенко играла в привычный ей атакующий теннис, пробивая слабую защиту Фрех одним ударом навылет за другим. За игру Соболенко выбила 42 виннера!
Действующая двукратная чемпионка Уханя продлила свой рекорд до 15 побед подряд и пробилась в свой восьмой полуфинал 2024 года.
Соболенко уже превзошла рекорд Марии Шараповой по серии побед в одном городе, но догнать Серену Уильямс даже при победе в турнире в этом году не удастся. Американка в свое время выиграла 21 матч подряд в Риме.
Арина в полуфинале встретится с 4-й ракеткой мира Коко Гауфф, с которой у нее старые счеты.
В личных встречах Коко ведет 4:3 и находится в отличной форме. Она выиграла девять матчей подряд, в том числе финал в Пекине у Каролины Муховой. Той самой Муховой, которая в драматичном матче выбила Соболенко.
Последние две встречи Арины и Коко состоялись на «Больших шлемах». Гауфф одержала победу в финале US Open-2023 года, а Соболенко взяла реванш в полуфинале Australian Open-2024 (подробнее).
А пока Арина ответила на вопрос журналистов об уходе из спорта великого Рафаэля Надаля:
— Я посмотрела его видео о завершении карьеры перед своим матчем, оно было очень эмоциональным. Я не плакала, но у меня были слезы на глазах. Невероятно, чего он достиг в спорте, он является источником вдохновения для всех нас и для следующего поколения, для всех нынешних игроков.
При этом Соболенко философски заметила, что все когда-то завершается…
— Он легенда, но у всего есть начало и конец, мы все достигнем этого момента, — сказала Арина. — Я очень рада всему, чего он смог достичь, он трудолюбивый, он очень любил спорт, и людям нравилось это. Я желаю ему всего наилучшего в его следующей главе, он потрясающий человек.
Ранее мы писали, что произошло после драматичной победы Арины Соболенко над Юлией Путинцевой: «Я почувствовала, как что-то щелкнуло».