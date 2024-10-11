«Я не плакала, но у меня были слезы на глазах». Что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над полькой Фрех в Ухане

— Он легенда, но у всего есть начало и конец, мы все достигнем этого момента, — сказала Арина. — Я очень рада всему, чего он смог достичь, он трудолюбивый, он очень любил спорт, и людям нравилось это. Я желаю ему всего наилучшего в его следующей главе, он потрясающий человек.