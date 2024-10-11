Памятник академику Наталье Бехтеревой открыли в Петербурге

— В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Натальи Бехтеревой. Она была выдающимся исследователем, внесла большой вклад в развитие отечественной и мировой науки, совершила настоящий прорыв в изучении человеческого мозга. Очень правильно, что ее память увековечена в Институте мозга человека, основанного ею в 1990 году, — отметил губернатор Александр Беглов.