Памятник академику Наталье Бехтеревой открыли в Петербурге. Торжественное открытие бюста известного нейрофизиолога и доктора медицинских наук прошло на территории Института мозга человека РАН. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Натальи Бехтеревой. Она была выдающимся исследователем, внесла большой вклад в развитие отечественной и мировой науки, совершила настоящий прорыв в изучении человеческого мозга. Очень правильно, что ее память увековечена в Институте мозга человека, основанного ею в 1990 году, — отметил губернатор Александр Беглов.
К слову, это второй памятник академику. Первый установили на Аллее славы Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в 2008 году, когда Бехтереву избрали почетным гражданином города.
Напомним, днем ранее, 10 октября, стало известно, что после капитального ремонта в исторической усадьбе «Жерновка» на берегу Охты там откроется детская музыкальная школа. Примыкающий парк к постройке парк станет общедоступным пространством.