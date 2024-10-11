Образ отца или желание перевоспитать? Почему девушкам часто нравятся «плохие парни»

— Мужественность — это прекрасно. Только далеко не все способны отличить ее от чересчур романтизированного современностью «плохиша». А ведь ему в жизни, а не в фильме, присущи еще и эгоизм, грубость, склонность к ревности, абьюзу, а также отсутствие эмпатии, игнорирование чужих потребностей и желаний, — отметила специалист.