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Госавтоинспекция обратилась к водителям с предупреждением

В связи изменениями погодных условий призываю всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах — написал в своем телеграм-канале руководитель госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Источник: Башинформ

"В условиях дождя или тумана, водителям при управлении транспортным средством необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения безопасной дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

С наступлением осеннего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Предельно внимательными, водителям надо быть при приближении к пешеходным переходам, а также вблизи образовательных организаций, так как сокращается световой день, осадки и туман снижают видимость на дорогах.

В интересах собственной безопасности и чтобы себя обезопасить рекомендуется пешеходам, особенно учащимся использовать световозвращающие элементы. Безопасных всем дорог", — пожелал Владимир Севастьянов.