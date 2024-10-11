Госавтоинспекция обратилась к водителям с предупреждением

С наступлением осеннего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Предельно внимательными, водителям надо быть при приближении к пешеходным переходам, а также вблизи образовательных организаций, так как сокращается световой день, осадки и туман снижают видимость на дорогах.



В интересах собственной безопасности и чтобы себя обезопасить рекомендуется пешеходам, особенно учащимся использовать световозвращающие элементы. Безопасных всем дорог", — пожелал Владимир Севастьянов.