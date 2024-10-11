В Ростовской области открывают сезон охоты на водоплавающую дичь

12 октября 2024 года в Ростовской области откроют сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом говорится в документе об утвержденных сроках добычи на период 2024—2025 годов. Информация доступна на сайте минприроды региона.
В документации указано, что водоплавающую дичь с подружейными собаками можно добывать в период с 12 октября 2024 года до 20 января 2025 года.
Добавим, в соответствии с «Правилами охоты» от июля 2020 года, к водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысухи и камышницы. Отстрел птицы возможен в научных целях и для регулирования численности.