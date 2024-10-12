Россияне оценили изменения в ядерной доктрине РФ

25 сентября 2024 года президент Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины России. За новостями об этом следили три четверти респондентов (75%), примерно каждый четвертый (22%) что-то слышал о событии и лишь 3% впервые узнали об изменениях из опроса.
Среди тех, кто следил за новостями или что-то слышал о них, подавляющее большинство поддерживает правки в доктрине: определенно положительно отнеслись к изменениям 63%, скорее положительно, чем отрицательно — 14%. Примерно каждый десятый придерживается противоположного мнения относительно изменений доктрины: об определенно отрицательном отношении заявили 9%, о скорее отрицательном, чем положительном — 4%. Около 10% не определились с мнением или затруднились ответить.
Новая ядерная доктрина России предполагает возможность применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии, как участника Союзного государства. К этому пункту определенно положительно отнеслись 61% респондентов, скорее положительно, чем отрицательно — 16%. Об отрицательном отношении заявили около 15% (определенно отрицательно — 10%; скорее отрицательно, чем положительно — 5%). Каждый десятый (8%) затруднился с ответом или видит в этом пункте доктрины как положительные, так и отрицательные стороны.
По поводу последствий нововведений в ядерной доктрине респонденты высказались следующим образом: 46% считают, что изменения снижают риск ядерной войны (26% — определенно снижают, 20% — скорее снижают, чем повышают), 36% — что изменения способствуют увеличению риска ядерной войны (21% — определенно способствуют увеличению, 15% — скорее способствуют увеличению, чем снижению), еще 13% заявили, что нововведения никак не влияют на вероятность ядерной войны, а 5% затруднились ответить. При этом 34% считают, что на данный момент угроза ядерной войны определенно существует, 39% заявили, что в настоящее время такая угроза скорее существует; 6% заявили, что угрозы определенно нет, 17% — что угрозы скорее нет.
Среди тех, кто ответил, что ядерная угроза существует, более половины считают, что вероятность ядерного противостояния России и другой страны сейчас выше, чем она была в период Карибского кризиса: 32% согласны с тем, что такая вероятность определенно выше, 29% — что скорее выше; 13% ответили, что вероятность подобного конфликта скорее ниже, 3% проголосовали за ответ «определенно ниже». При этом вариант «вероятность одинаковая» выбрали 14% респондентов. Среди всех возможных противников России в ядерном конфликте, по мнению респондентов, наибольшая вероятность противостояния с США (76%), Великобританией (61%), со странами НАТО в целом (56%), с Францией (41%) и террористическими организациями (24%).