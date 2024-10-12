Россияне оценили изменения в ядерной доктрине РФ

Среди тех, кто ответил, что ядерная угроза существует, более половины считают, что вероятность ядерного противостояния России и другой страны сейчас выше, чем она была в период Карибского кризиса: 32% согласны с тем, что такая вероятность определенно выше, 29% — что скорее выше; 13% ответили, что вероятность подобного конфликта скорее ниже, 3% проголосовали за ответ «определенно ниже». При этом вариант «вероятность одинаковая» выбрали 14% респондентов. Среди всех возможных противников России в ядерном конфликте, по мнению респондентов, наибольшая вероятность противостояния с США (76%), Великобританией (61%), со странами НАТО в целом (56%), с Францией (41%) и террористическими организациями (24%).