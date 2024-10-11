В Самарской области вечером 11 октября введут режим черного неба

В Самарской области с вечера 11 октября вновь введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, известный как режим черного неба. Он коснется Тольятти и Жигулевска. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
«В период с 19 часов 11 октября до 19 часов 12 октября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.
Режим черного неба обычно вводится в условиях повышенного атмосферного давления и безветренной погоды. В такие дни выбросы от промышленных предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже. Жители могут ощущать присутствие смога и неприятного запаха.
В период действия режима местным жителям рекомендуется избегать занятий спортом и тяжелыми физическими нагрузками на свежем воздухе, а также стараться не открывать окна в своих квартирах для минимизации воздействия вредных веществ.