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В Самарской области вечером 11 октября введут режим черного неба

В двух городах Самарской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1-й степени опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области с вечера 11 октября вновь введут режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, известный как режим черного неба. Он коснется Тольятти и Жигулевска. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«В период с 19 часов 11 октября до 19 часов 12 октября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Режим черного неба обычно вводится в условиях повышенного атмосферного давления и безветренной погоды. В такие дни выбросы от промышленных предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже. Жители могут ощущать присутствие смога и неприятного запаха.

В период действия режима местным жителям рекомендуется избегать занятий спортом и тяжелыми физическими нагрузками на свежем воздухе, а также стараться не открывать окна в своих квартирах для минимизации воздействия вредных веществ.

экология