В Самарской области вечером 11 октября введут режим черного неба

Режим черного неба обычно вводится в условиях повышенного атмосферного давления и безветренной погоды. В такие дни выбросы от промышленных предприятий, автомобильные выхлопы и дым рассеиваются хуже. Жители могут ощущать присутствие смога и неприятного запаха.