Прокуратура привлекла белоруса за попытку продать квадрокоптер в Калинковичах

Отмечается, что данный предмет отнесен к беспилотным летательным аппаратам согласно указу президента о госучете и эксплуатации гражданских беспилотников (№ 297 от 25 сентября 2023-го). Который, напомним, запрещает физлицам ввозить в Беларусь, хранить, вводить в оборот, эксплуатировать и изготавливать гражданские беспилотники и авиамодели, а также использовать их.