Прокуратура привлекла белоруса за попытку продать квадрокоптер в Калинковичах

Житель Калинковичей попытался продать через соцсети квадрокоптер, но был остановлен, сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Так, работниками прокуратуры во время мониторинга соцсетей было найдено объявление белоруса, который попытался продать квадрокоптер с полным комплектом дистанционного управления.
Отмечается, что данный предмет отнесен к беспилотным летательным аппаратам согласно указу президента о госучете и эксплуатации гражданских беспилотников (№ 297 от 25 сентября 2023-го). Который, напомним, запрещает физлицам ввозить в Беларусь, хранить, вводить в оборот, эксплуатировать и изготавливать гражданские беспилотники и авиамодели, а также использовать их.
В итоге сотрудники прокуратуры при содействии милиции установили данные продавца квадрокоптера и пресекли его нелегальную деятельность.
— Собранные прокуратурой материалы направлены в авиационную инспекцию Минска для рассмотрения вопроса о привлечении виновного физлица к ответственности (ч.1 ст. 18.35 Кодекса Беларусь об административных правонарушениях), — прокомментировали в прокуратуре.
Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко изменил указ о полетах авиамоделей и беспилотников в Беларуси.
Тем временем президент еще сказал мобилизовать белорусов для разбора буреломов: «Я же сказал: мобилизуйте».