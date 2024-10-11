В наши дни для большинства людей ядерное оружие — это один из атрибутов апокалипсиса, и потому решение комитета кому-то может показаться странным: зачем награждать премией за доказательство очевидного. На самом деле, табу на применение ядерного оружия появилось сравнительно поздно. Если открыть военные планы 1950−1960-х годов, то можно заметить, что генералы и политики были в курсе мощи атомного оружия и предполагали, что война между двумя ядерными державами может привести к колоссальному ущербу для обеих стран. Однако это не складывалось у них в голове в целостную картину апокалипсиса с пониманием того, что победитель в ядерной войне не будет отличаться от побежденного, а образ жизни человечества после нее не будет прежним.