Диетолог: горячий чай повышает риск онкологии

Медик отметила, что к ожогам слизистой приводит употребление в пищу горячих продуктов, в том числе и чая. Если долгое время есть сильно подогретую еду, пить горячие чай или кофе, то в организме неизбежно начнутся воспалительные процессы. В перспективе они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.