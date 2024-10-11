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Диетолог: горячий чай повышает риск онкологии

Предвестником рака являются поверхностные ожоги слизистой рта, пищевода и желудка, рассказала ресурсу «Москва 24» диетолог Дарья Русакова.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Девушка пьет горячий чай в походе.
Источник: Shutterstock

Медик отметила, что к ожогам слизистой приводит употребление в пищу горячих продуктов, в том числе и чая. Если долгое время есть сильно подогретую еду, пить горячие чай или кофе, то в организме неизбежно начнутся воспалительные процессы. В перспективе они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Диетолог подчеркнула, что чай и еду не стоит подогревать выше 45 градусов. Употребление продуктов и напитков, подогретых до большей температуры, уже представляет определенную опасность для организма. Поэтому, заваривая чай кипятком, стоит дождаться его охлаждения до указанной выше температуры.

Ранее врач Лариса Габдулхакова рассказывала «Российской газете», что для профилактики рака необходимо часто употреблять в пищу пророщенные семена и овощи, молочные продукты с нормальным содержанием жира, травяной и зеленый чаи, нежирное мясо и продукты с высоким содержанием клетчатки. Например, зеленый чай содержит в своем составе эпигаллокатехин-3-галат (ЭГКГ), способствующий замедлению роста опухолей. Данный антиоксидант замедляет развитие рака легкого, кишечника, молочной железы, мочевого пузыря.