Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главному тренеру омского «Авангарда» прочат отставку

Сергей Звягин может покинуть пост главного тренера команды в случае очередного поражения
Источник: Комсомольская правда

Появилась информация о возможной скорой отставки главного тренера омского «Авангарда» Сергея Звягина. Он может покинуть этот пост в случае очередного проигрыша команды.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Спорт-экспресс». От хоккейного клуба «Авангард» официальной информации по этому поводу нет.

Главным тренером Сергей Звягин стал в апреле нынешнего года. На данный момент омский «Авангард» занимает десятое место в таблице чемпионата КХЛ с 11 очками в 14 матчах. В сезоне-2024/25 омичи одержали 5 побед и потерпели 9 поражений.

Ближайшая игра у «Авангарда» 12 октября с «Металлургом» в Магнитогорске.