Главному тренеру омского «Авангарда» прочат отставку

Появилась информация о возможной скорой отставки главного тренера омского «Авангарда» Сергея Звягина. Он может покинуть этот пост в случае очередного проигрыша команды.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Спорт-экспресс». От хоккейного клуба «Авангард» официальной информации по этому поводу нет.
Главным тренером Сергей Звягин стал в апреле нынешнего года. На данный момент омский «Авангард» занимает десятое место в таблице чемпионата КХЛ с 11 очками в 14 матчах. В сезоне-2024/25 омичи одержали 5 побед и потерпели 9 поражений.
Ближайшая игра у «Авангарда» 12 октября с «Металлургом» в Магнитогорске.