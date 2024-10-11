Найден способ более эффективной сборки авиадвигателей

Для устранения дисбаланса после сборки двигателя проводят балансировку, но это затрачивает большое количество времени и финансов. Кроме того, полностью собранный двигатель может оказаться непригоден к эксплуатации, если превысит уровень допустимой вибрации из-за технологических дисбалансов. Как пояснили в университете, эффективнее учитывать параметры дисбаланса вентилятора заранее и контролировать его уравновешенность в процессе сборки, а не после нее.