Академик РАН Нетесов рассказал, как защититься новосибирцам от вирусов

Академик РАН объяснил, что есть группы людей с повышенным риском тяжелого течения респираторных заболеваний: это люди старше 65 лет; с индексом массы тела более 30; с диабетом 1 и 2 типа; с онкозаболеваниями; с пересаженными органами и с серьезными хроническими заболеваниями, и им целесообразно защищать свои органы дыхания во время сезонных ОРЗ.