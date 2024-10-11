На Украине выразили озабоченность массовым отъездом молодежи

«Что касается выезда. Мы наблюдаем за тем, как в 10−11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами», — цитирует выступление Лисового в Раде издание «Страна».
Министр высказал мнение, что заставить молодых людей остаться в стране в период военных действий может только очень качественное образование, и заявил, что западные вузы, в которые поступают украинцы, не лучше отечественных. И вообще, по его словам, западное образование во многом «мифологизировано».
Комментируя эту проблему, издание в свою очередь поясняет, что выезд старшеклассников из страны связан с тем, что по достижении 18 лет молодые люди становятся военнообязанными и теряют право покинуть Украину.