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В Омске глава Сбера встретился со студентами ОмГУ и погулял по Любинскому

О визите Германа Грефа в Омск рассказал губернатор Виталий Хоценко
Источник: Комсомольская правда

В Омск с рабочим визитом прибыл председатель правления Сбера Герман Греф. О приезде и программе в совеем телеграм-канале рассказал губернатор Виталий Хоценко.

В новом корпусе ОмГТУ Греф встретился со студентами и прочитал им лекцию об искусственном интеллекте, рассказал о важности планирования жизни, постановки целей и задач и ответил на вопросы.

«Кроме того, прогулялись по Любинскому проспекту, зашли в парк “Вокруг света”, посмотрели главные достопримечательности. Наметили новые точки развития партнерства. Планов много. Буду держать в курсе», — сообщил губернатор.