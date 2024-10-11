В Омске глава Сбера встретился со студентами ОмГУ и погулял по Любинскому

В Омск с рабочим визитом прибыл председатель правления Сбера Герман Греф. О приезде и программе в совеем телеграм-канале рассказал губернатор Виталий Хоценко.
В новом корпусе ОмГТУ Греф встретился со студентами и прочитал им лекцию об искусственном интеллекте, рассказал о важности планирования жизни, постановки целей и задач и ответил на вопросы.
«Кроме того, прогулялись по Любинскому проспекту, зашли в парк “Вокруг света”, посмотрели главные достопримечательности. Наметили новые точки развития партнерства. Планов много. Буду держать в курсе», — сообщил губернатор.