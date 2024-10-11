Холодную воду отключат на девяти улицах в Самаре с 15 по 18 октября

Так, 15 октября с 09:00 до 17:00 воды не будет на улице Владимирской, 37а, рядом установят бойлер. В среду, 16 октября, с 10:00 до 15:00 без холодного водоснабжения останутся жители на улицах Владимирской, 7, Чернореченской, 16, 16а, Коммунистической, 15.