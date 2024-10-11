Холодную воду отключат на девяти улицах в Самаре с 15 по 18 октября

На следующей неделе в Самаре отключат холодную воду на ряде улиц. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
— Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях все-таки придется перекрыть водоснабжение на несколько часов, — рассказали в пресс-службе.
Так, 15 октября с 09:00 до 17:00 воды не будет на улице Владимирской, 37а, рядом установят бойлер. В среду, 16 октября, с 10:00 до 15:00 без холодного водоснабжения останутся жители на улицах Владимирской, 7, Чернореченской, 16, 16а, Коммунистической, 15.
В четверг, 17 октября, с 09:30 до 12:25 воду отключат на улицах Аминева, 3−33, Губанова, 4, 6, 8, 10, 12−26, на Московском шоссе, 258−260, ул. Ново-Садовой, 337, 339, 341. В этот же день с 09:00 до 13:00 подачу ХВС ограничат на проспекте Кирова, 147.
А 18 октября с 10:00 до 14:00 холодная вода будет отсутствовать на улице Днепровской, 1, 2, 5, рядом установят бойлер. Информация об отключениях является предварительной. В течение недели список работ могут скорректировать. Жителей просят при необходимости сделать запас воды.