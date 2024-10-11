Стадион «Пионер» вернули под спортивное использование в Иркутске

В 2017 году «Пионер» и земельный участок под ним передали строительной организации. В течение 10 лет территорию должны были использовать для эксплуатации стадиона, даже в том случае, если собственник изменится. В 2022 году объект неоднократно перепродавали, с 2023 года им стал владеть предприниматель, который захотел построить там многоэтажный дом.