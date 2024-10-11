Стадион «Пионер» вернули под спортивное использование в Иркутске

В областном центре стадион «Пионер», который находится на улице 4-ая Советская, вернули под спортивное использование. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В 2017 году «Пионер» и земельный участок под ним передали строительной организации. В течение 10 лет территорию должны были использовать для эксплуатации стадиона, даже в том случае, если собственник изменится. В 2022 году объект неоднократно перепродавали, с 2023 года им стал владеть предприниматель, который захотел построить там многоэтажный дом.
— Прокуратура потребовала, чтобы строительство признали незаконным. В сентябре этого года суд согласился с доводами, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В итоге сейчас стадион будет использоваться по назначению, а именно как спортивный объект.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье с 22:00 до 9:00 хотят ограничить продажу алкоголя в точках общепита, которые находятся в многоквартирных домах. Это поможет обеспечить тишину и покой.