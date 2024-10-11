Доказано, что ядро и окраины древних и современных галактик росли схожим образом

При этом ученые обнаружили, что скорость образования звезд на окраинах галактики JADES-GS+53.18−27.79 была на несколько порядков выше, чем в Млечном Пути — число светил в этом регионе удваивалось каждые 10 млн лет, тогда как в нашей Галактике это происходит лишь раз в 10 млрд лет. По мнению исследователей, это указывает на необычно высокую плотность материи в древней Вселенной или на другие, пока неизвестные нам экзотические условия, которые резко ускоряли процессы звездообразования в первых галактиках Вселенной.