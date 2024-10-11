Доказано, что ядро и окраины древних и современных галактик росли схожим образом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Астрономы впервые проследили за процессом роста древней галактики при помощи орбитального телескопа «Джеймс Уэбб», что позволило им подтвердить то, что их центральные сверхплотные регионы, так называемые «перемычки», заполнялись звездами быстрее, чем их периферийные регионы. Это сближает современные и древние галактики, сообщила пресс-служба Кембриджского университета.
«Вопрос эволюции и роста галактик на космологических масштабах времени является одним из главных в астрофизике. За последние годы нам удалось изучить недавнюю историю эволюции галактик в близлежащих к нам регионах Вселенной. Запуск “Джеймса Уэбба” позволил нам впервые проследить за тем, как этот процесс протекал на заре существования Вселенной и на протяжении последующих нескольких миллиардов лет», — пояснил доцент Кембриджского университета (Великобритания) Сандро Таккелла, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые получили первые данные такого рода при наблюдениях за древней галактикой JADES-GS+53.18−27.79, расположенной в созвездии Стрельца на расстоянии в 13 миллиардов световых лет от Земли. Мы видим этот объект в том состоянии, в котором он находился всего через 720 миллионов лет после Большого Взрыва, в ту эпоху, когда Вселенная постепенно становилась прозрачной для видимого света и начала заполняться первыми галактиками.
Ученым удалось получить ее снимки и изучить спектр при помощи «Джеймса Уэбба», что дало им первую возможность раскрыть структуру древней галактики, измерить скорость образования в ней новых светил, а также определить примерный возраст уже существующих звезд и их плотность в центральных регионах и на окраинах JADES-GS+53.18−27.79. Эти замеры показали, что древние галактики росли примерно тем же образом, как и их современные аналоги — от центра к краю.
Это проявлялось в том, что интенсивные процессы звездообразования изначально протекали внутри так называемой «перемычки», сверхплотного региона в центре JADES-GS+53.18−27.79, где присутствует примерно столько же звезд, как и внутри диска и всех остальных частей этой галактики. Процесс ее формирования завершился примерно через 650−700 миллионов лет после Большого Взрыва. Впоследствии эпицентр звездообразования сместился к окраинам диска JADES-GS+53.18−27.79, подобно тому, как это происходит в близких к нам галактиках.
При этом ученые обнаружили, что скорость образования звезд на окраинах галактики JADES-GS+53.18−27.79 была на несколько порядков выше, чем в Млечном Пути — число светил в этом регионе удваивалось каждые 10 млн лет, тогда как в нашей Галактике это происходит лишь раз в 10 млрд лет. По мнению исследователей, это указывает на необычно высокую плотность материи в древней Вселенной или на другие, пока неизвестные нам экзотические условия, которые резко ускоряли процессы звездообразования в первых галактиках Вселенной.