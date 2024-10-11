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Мингорисполком объявил большую сельскохозяйственную ярмарку в Минске

Мингорисполком сказал о проведении большой сельхозярмарки в Минске
Источник: Комсомольская правда

В Минске пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.

Так, в Минске в предстоящие выходные в субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, будет проходить масштабная сельскохозяйственная ярмарка. Ее локацией станет Дворец спорта.

— Большая сельхозярмарка пройдет в эти выходные у Дворца спорта, — пояснили в Мингорисполкоме.

Большая сельскохозяйственная ярмарка в Минске будет работать с 9.00 до 17.00.

Ранее «Комсомолка» опубликовала полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кроме того, МАРТ предложил пересмотреть проведение сельскохозяйственных ярмарок в Беларуси.

Тем временем Минлесхоз Беларуси заявил о рекорде экспорта пиломатериалов: «Около 50% отправят в Китай».