Мингорисполком объявил большую сельскохозяйственную ярмарку в Минске

В Минске пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.
Так, в Минске в предстоящие выходные в субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, будет проходить масштабная сельскохозяйственная ярмарка. Ее локацией станет Дворец спорта.
— Большая сельхозярмарка пройдет в эти выходные у Дворца спорта, — пояснили в Мингорисполкоме.
Большая сельскохозяйственная ярмарка в Минске будет работать с 9.00 до 17.00.
Ранее «Комсомолка» опубликовала полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Кроме того, МАРТ предложил пересмотреть проведение сельскохозяйственных ярмарок в Беларуси.
Тем временем Минлесхоз Беларуси заявил о рекорде экспорта пиломатериалов: «Около 50% отправят в Китай».