Воронежские синоптики опровергли сообщения о первом снеге

Информация о том, что первый снег в Воронежской области может выпасть уже на следующей неделе, 15 октября, появилась в сети сегодня, 11 октября. Корреспондент «АиФ-Воронеж» обратился в региональный Гидрометцентр, где дежурный синоптик сообщил, что снег на следующей неделе не ожидается.