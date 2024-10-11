Воронежские синоптики опровергли сообщения о первом снеге

Информация о том, что первый снег в Воронежской области может выпасть уже на следующей неделе, 15 октября, появилась в сети сегодня, 11 октября. Корреспондент «АиФ-Воронеж» обратился в региональный Гидрометцентр, где дежурный синоптик сообщил, что снег на следующей неделе не ожидается.
Однако новая рабочая неделя в Воронежской области начнется с резкого похолодания. Так, в ночь с воскресенья, 13 октября, на понедельник, 14 октября, температура опустится до +1 градуса в темное время суток. А днем поднимется не выше +10 градусов. Осадков не ожидается.