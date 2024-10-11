Отопление многоквартирных домов в Ростове запустят с 15 октября

Отопление многоквартирных домов в Ростове-на-Дону начнется с 15 октября. Это решение приняли после голосования жителей донской столицы, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер уточнил, что вариант подключения отопления при среднесуточной температуре ниже +8 градусов набрал 55% голосов, а за запуск тепла с 15 октября проголосовали 32% респондентов.
— С учетом этого техническую возможность подачи тепла мы обеспечим с 15 октября. Потом УК, ТСЖ и ЖСК совместно с жителями могут принять решение о дате включения отопления в своих домах, — разъяснил Алексей Логвиненко.
Чиновник подчеркнул, что одномоментно тепло во всех домах не появится, так как система всегда наполняется постепенно. При этом, по словам главы ростовской администрации, уже на следующей неделе синоптики обещают понижение температуры и дожди.
Напомним, запуск отопления в детсадах, школах, поликлиниках и больницах Ростова-на-Дону запланировали с 11 октября.