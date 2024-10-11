Metz объявили, что берут бессрочный перерыв в карьере

Панк-рок-трио из Торонто Metz заявило, что их предстоящий тур станет последним. В соцсетях группы участники написали, что они вместе решили «закрыть эту главу Metz», чтобы сосредоточиться на другой деятельности и проводить больше времени со своими семьями.
«Если вы когда-нибудь были на концерте Metz, вы знаете, что для нас это было нечто большее чем просто группа. Мы отдали Metz все свои силы, и нам будет очень трудно расстаться с этим проектом», — поделились в своем заявлении участники коллектива.
Группа Metz была сформирована в конце 2000-х. В 2012-м увидел свет их дебютный альбом METZ. Последний студийник Up on Gravity Hill вышел в апреле этого года.
Заключительный концерт тура Metz состоится в Лондоне 29 ноября.
Ранее Wagakki Band рассказали о причине перерыва в групповой деятельности. По их словам, они решились на этот шаг, чтобы сосредоточиться на сольных проектах.