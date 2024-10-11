Сериал «Игра в кальмара»: дата выхода второго сезона, сюжет, кто сыграет главные роли

О том, что будет второй сезон, стало известно сразу же после успеха вышедшей в 2021 году первой части. Однако официально создатели сериала анонсировали продолжение в 2022-м. Долгое время точная дата премьеры была неизвестна. В августе этого года в Netflix сообщили, что ~премьера второго сезона состоится 26 декабря~. Одновременно со второй частью «Игры в кальмара» режиссеры снимали и третью. Третий сезон выйдет уже в 2025 году.