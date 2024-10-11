Московский проспект до конца года будут закрывать по ночам

Из-за установки временного ограждения до конца года по ночам будут перекрывать часть Московского проспекта. С 13 октября по 30 декабря в период с 1:41 до 4:29 будут перекрывать участок от железнодорожного путепровода над Московским проспектом до Рощинской улицы и проезд в направлении от Благодатной улицы к железнодорожному путепроводу. Объехать можно будет по Лиговскому и Витебскому проспектам, Рощинской улице, Московскому проспекту, Благодатной и Кубинской улицам, Митрофаньевскому шоссе, набережной Обводного канала и Люботинскому проспекту.