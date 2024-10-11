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В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад

Согласно постановлению президента, он будет организован при Агентстве специализированных образовательных учреждений.

Источник: Getty Images via Unsplash

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут Центр предметных олимпиад, сообщает Минюст РУз.

Одним из основных направлений его деятельности станет выявление и селекция одаренной молодежи, заинтересованной в более углубленном изучении дисциплин, создание необходимых условий для дальнейшего развития у нее способностей и таланта.

Кроме того, с 2025 года центр:

  • формирует базу одаренных учащихся, принявших успешное участие и показавших высокие результаты на олимпиадах, проведенных среди учащихся 5 — 8 классов, налаживает их целевую подготовку к международным олимпиадам;
  • разрабатывает учебные программы, литературу, методические рекомендации, пособия и журналы по каждому направлению дисциплин;
  • создает необходимые условия для непрерывного профразвития тренеров-преподавателей по подготовке учащихся к предметным олимпиадам, обучает их новым методикам;
  • налаживает практику проведения совместных сборов национальных команд по предметным олимпиадам со сборными командами зарубежных государств.

Центр также займется организацией для учащихся семинаров и мотивационных тренингов по преодолению психологического давления на международных олимпиадах, «интеллектуальных лагерей» для одаренной молодежи.