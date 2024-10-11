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Осенние каникулы-2024: как будут отдыхать школьники в октябре

Каждая школа может самостоятельно выбирать даты начала и окончания школьных каникул.

Источник: Reuters

До осенних каникул, которые традиционно приходятся на первую половину ноября, остается две недели. В 2024 году отдых школьников продлится восемь дней, включая выходные дни. Подробнее о датах школьных каникул в 2024 году — в материале URA.RU.

Даты осенних каникул 2024 года

Каждая школа может самостоятельно выбирать даты начала и окончания школьных каникул, поэтому даже в одном городе расписание каникул может различаться.

Однако большинство учебных заведений все же соблюдают график, утвержденный Министерством просвещения — согласно ему, осенние каникулы в 2024 году пройдут с 28 октября по 4 ноября.

Сколько дней продлятся осенние каникулы в 2024 году

Осенние каникулы в 2024 году продлятся восемь дней. Этот период попадает День народного единства, который отмечают 4 ноября. Это значит, что школьники смогут целых восемь дней отдыхать от учебы вместо традиционных семи.

Как будут учиться и отдыхать школьники в 2024—2025 годах

Даты четвертей:

  • Первая четверть: с 1 сентября по 26 октября 2024 года.
  • Вторая четверть: с 5 ноября по 30 декабря 2024 года.
  • Третья четверть: с 9 января по 21 марта 2025 года.
  • Четвертая четверть: с 31 марта по 28 мая 2025 года.

Даты каникул:

  • Осенние каникулы: 26 октября — 4 ноября 2024 года.
  • Зимние каникулы: 30 декабря 2024 — 12 января 2025 года.
  • Весенние каникулы: 22 — 31 марта 2025 года.
  • Летние каникулы: с 28 мая 2025 года.

Для учеников, которые занимаются внеурочной деятельностью, а также для девятых и одиннадцатых классов, даты окончания учебного года могут отличаться от указанных.

От чего зависит дата школьных каникул

На распределение каникул влияет организация учебного процесса в школах — четвертная и триместровая.

Четвертная система делит учебный год на четыре части с разной продолжительностью. Система позволяет логически завершить учебный период выставлением оценок перед каникулами.

А триместры, или модульная система, делят учебный год на шесть модулей, объединенных попарно в три триместра. После каждого модуля (5 недель учебы) следует неделя отдыха. Такой подход дает возможность учителям чаще обновлять учебные блоки и оценивать знания учеников.

Триместровой системой чаще пользуются школы в крупных городах как Москва и Санкт-Петербург.

образование