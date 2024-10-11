В Бресте начали подачу тепла в жилфонд

В областном центре отопительный сезон стартовал 8 октября. На первом этапе подачу тепла осуществили в учреждения социальной сферы. Очередь жилищного фонда наступила 11 октября. «Начали с утра. Люди работают минимум до восьми, максимум до десяти часов вечера во время пуска тепла, в зависимости от ситуации и объема выполненных работ. Чтобы равномерно распределить нагрузку по пуску тепла, в течение пяти дней (в зависимости от мощностей и возможностей теплоисточников) мы жилфонд полностью включим. В течение последующих десяти дней после пуска тепла будем осуществлять наладку системы», — рассказал Андрей Гашев.



В Бресте на балансе жилищно-коммунального хозяйства находятся более 1,2 тыс. многоквартирных жилых домов. «По информации на 14.00, мы уже подключили 201 дом. К концу текущего дня ожидается порядка 340 домов, которые подключим», — отметил гендиректор Брестского городского ЖКХ.



В Брестской области в этом году отопительный сезон начался 3 октября. Первыми в этот процесс включились северные регионы. Позже к ним присоединились и другие районы. На первом этапе батареи потеплели в детских садах, школах, социальных и медицинских учреждениях. На данный момент практически все города Брестской области приняли решения о включении отопления в жилфонде.