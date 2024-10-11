Крупное донское предприятие впервые приняло участие в профориентационном фестивале «Топ-Регион»

Специалисты Ростовского ЭРЗ провели для ребят интерактивный урок и в увлекательной форме рассказали участникам о востребованных профессиях, современной деятельности завода, а также о его 150-летней истории. В лекцию вошли темы молодежной политики, корпоративных программ для начинающих работников, информация о летней практике. А в финале занятия состоялась тематическая викторина с награждением победителей.