Крупное донское предприятие впервые приняло участие в профориентационном фестивале «Топ-Регион»

В Ростовской области с 24 сентября по 3 октября прошел профориентационный фестиваль профессий «Топ-Регион». В мероприятиях в рамках фестиваля впервые принял участие Ростовский ЭРЗ (входит в АО «Желдорреммаш»). Участниками фестиваля стали порядка 10 000 учеников старших классов.
Основные мероприятия проходили на базе мультимедийного парка «Россия — моя история», на территории которого развернулись различные интерактивные зоны. Более 1000 школьников здесь смогли «примерить» на себя разнообразные профессии и узнать специфику работы крупнейших предприятий региона. Для юных посетителей прошли лекции, экскурсии и мастер-классы.
Специалисты Ростовского ЭРЗ провели для ребят интерактивный урок и в увлекательной форме рассказали участникам о востребованных профессиях, современной деятельности завода, а также о его 150-летней истории. В лекцию вошли темы молодежной политики, корпоративных программ для начинающих работников, информация о летней практике. А в финале занятия состоялась тематическая викторина с награждением победителей.
— Мы впервые принимаем участие в подобном мероприятии, хотя предприятие всегда уделяло внимание профориентационной работе с выпускниками школ. Это очень полезный опыт общения с юным поколением и одна из возможностей повысить престиж рабочих специальностей. Формат данного фестиваля позволяет молодым людям прикоснуться к реальным условиям профессиональной деятельности, помогает осознанно выбрать путь дальнейшего образования и карьеры, — отметил директор Ростовского ЭРЗ Сергей Едрышов.