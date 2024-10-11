Отопление в Воронежской области начнут давать с 14 октября

Соответствующее постановление подписали главы всех сельских поселений. Батареи в многоквартирных домах постепенно начнут теплеть начиная со следующей рабочей недели. Пуск тепла назначен на 14 октября, уточнили власти. В случае проблем с отоплением жителей региона просят обращаться в первую очередь в свою управляющую компанию. Вопросы касательно отопления в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах следует адресовывать руководству того или иного учреждения. Отопление традиционно начинают включать в случае, если среднесуточная температура воздуха на улице в течение пяти дней держится ниже +8 градусов. Решение о пуске тепла в Воронеже пока что не принято. В областном центре в последние дни было довольно тепло. Резкое похолодание, если верить синоптикам, начнется как раз со следующей недели.