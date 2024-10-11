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Жители Ростовской области увидели Северное сияние

Северное сияние заметили жители Ростовской области прошедшей ночью
Источник: Комсомольская правда

Вечером и ночью 10 октября жители Ростовской области увидели Северное, или по-другому полярное, сияние. По мнению ученых, это явление было связано с мощной вспышкой на Солнце.

Активность светила оказалась настолько сильной, что сияние дошло даже до южных широт. Кстати, сегодня и завтра в регионе сохранится сильная магнитная буря, которая также зависит от вспышек на Солнце.

Сейчас люди делятся красивыми снимками в социальных сетях, а также активно обсуждают впечатляющие виды. На сайте «КП — Ростов-на-Дону» можно полюбоваться на фотографии читателей.