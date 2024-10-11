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В Братске обсудили строительство ледовых городков и горок

Мэр города встретился с известным скульптором
Источник: Комсомольская правда

В Братске уже начали обсуждать строительство ледового городка и горок. Как сообщил КП-Иркутск мэр Братска Александр Дубровин, на днях прошла встреча с известным скульптором Андреем Кошелевым.

— Точно скажу, и городок, и горки в Братске в этом году будут. К слову, в Центральном районе, как мне кажется, мы уже выбрали удачное место для установки, — рассказывает Александр Дубровин.

Сейчас обсудили некоторые организационные вопросы. По многочисленным просьбам жителей города, в этом году специалисты сделают упор на создание горок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителей Приангарья, Бурятии и Забайкалья 12 октября приглашают на наблюдения за Луной и Сатурном. Если все сложится удачно и регионы не атакует непогода, то желающие смогут увидеть редкую комету.