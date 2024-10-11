Дождь парализовал Алматы

На дорогах города, согласно данным картографических сервисов, загруженность составляет 11 баллов.
Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) уже выступали с предупреждением. Тогда сообщалось, что в Алматы пройдет сильный дождь. Кроме того, порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
Ранее непогода разыгралась на севере Казахстана. 11 октября жители Петропавловска проснулись в зиме. Горожане разделились на два лагеря. Если одни в восторге, то другие огорчены и совсем не рады приближению холодов.
С предупреждением выступила и администрация АО «НК “КазАвтоЖол”. Там попросили водителей в Астане, а также в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах.
Вместе с тем синоптики опубликовали прогноз погоды на 12, 13 и 14 октября 2024 года. И он весьма неутешительный. В предстоящие выходные территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.